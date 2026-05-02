Обуховский райсуд определился с руководителем: судьи повторно избрали Александра Тиханского

Судьи единогласно поддержали кандидатуру действующего председателя — он будет возглавлять суд еще три года, до апреля 2029 года.

В Обуховском районном суде Киевской области состоялось собрание судей, в рамках которого проведены выборы судьи на административную должность председателя суда.

Так, по результатам тайного голосования Тиханского Александра Богдановича единогласно повторно избрали председателем Обуховского районного суда Киевской области сроком на три года — с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2029 года включительно.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от числа судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, установленном законом.

