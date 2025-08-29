Верховний Суд представив огляд практики про застосування висновків експерта у спорах щодо прав інтелектуальної власності

Опубліковано огляд практики КГС ВС щодо використання експертних висновків у спорах про інтелектуальну власність за 2018 – червень 2025 року

Верховний Суд опублікував огляд судової практики КГС ВС про застосування висновків експерта у спорах щодо прав інтелектуальної власності (рішення, внесені до ЄДРСР, за 2018 рік – червень 2025 року).

Вирішення питань щодо новизни й неочевидності в патентних спорах, введення в оману споживачів стосовно торговельних марок, ступінь копіювання авторських творів та інші спори про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності потребують спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо.

Залучення експертів, які мають необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, дає змогу суддям використовувати їхні висновки, щоб правильно вирішити спори, встановивши обставини, що мають ключові та вагомі значення, для з’ясування яких необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, та, відповідно, забезпечити єдність судової практики.

Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має такі самі права і обов’язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Відповідні процесуальні зміни запроваджені в ГПК України та Законі України «Про судову експертизу» згідно із Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».

У зв’язку із зазначеними змінами у спорах щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності значно зросла кількість висновків експертів.

