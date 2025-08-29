Практика судов
Верховный Суд представил обзор практики о применении выводов эксперта по спорам о правах интеллектуальной собственности

14:41, 29 августа 2025
Опубликован обзор практики КХС ВС по использованию экспертных выводов по спорам об интеллектуальной собственности за 2018 – июнь 2025 года.
Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КГС ВС о применении выводов эксперта по спорам о правах интеллектуальной собственности (решения, внесенные в ЕГРСР, за 2018 год – июнь 2025 года).

Решение вопросов относительно новизны и неочевидности в патентных спорах, введение в заблуждение потребителей в отношении торговых марок, степень копирования авторских произведений и другие споры о защите прав на объекты интеллектуальной собственности требуют специальных знаний в области науки, техники, искусства, ремесла и т.д.

Привлечение экспертов, имеющих необходимые специальные знания в сфере иной, чем право, позволяет судьям использовать их выводы, чтобы правильно разрешить споры, установив обстоятельства, имеющие ключевые и весомые значения, для выяснения которых необходимы специальные знания в сфере иной, чем право, и, соответственно, обеспечить единство судебной практики.

Эксперт, заключивший по обращению участника дела, имеет такие же права и обязанности, что и эксперт, осуществляющий экспертизу на основании определения суда.

Соответствующие процессуальные изменения введены в ХПК Украины и Законе Украины «О судебной экспертизе» согласно Закону Украины от 3 октября 2017 года № 2147-VIII «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты».

В связи с указанными изменениями в спорах по защите прав на объекты интеллектуальной собственности значительно выросло количество выводов экспертов.

