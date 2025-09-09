Практика судів
Справи про банкрутство та корпоративні спорів — огляд судової практики КГС ВС за липень

17:23, 9 вересня 2025
У огляді судової практики КГС ВС також висвітлені постанови у справах щодо земельних відносин та права власності.
Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики КГС ВС за липень 2025 року.

В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.  

 Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

▪️ відкриття провадження у справі про банкрутство ОСББ за заявою кредитора, який обґрунтовує свої вимоги до боржника первинними документами, щоскладені в період, коли від імені ОСББ діяли особи, повноваження яких скасовані (визнані недійсними) в судовому порядку;

▪️ застосування позовної давності до майнових вимог кредиторів, заявлених до боржника у справі про його банкрутство;

▪️ заборони використання процедури банкрутства для обходу санкцій щодо осіб, пов'язаних з державою-агресором.

У постановах у справах, пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством, містяться висновки про:

▪️ визначення відносин контролю у зв’язку з притягненням групи осіб до відповідальності за неправомірну антиконкурентну поведінку;

▪️ сукупну оцінку наведених у рішенні АМКУ доказів з огляду на їх вірогідність.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав наведено висновки стосовно:

▪️ визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі за відсутності підтвердження повноважень представника в умовах воєнного стану;

▪️ юрисдикції спору за позовом акціонера банку, що перебуває в процесі ліквідації, про скасування рішень, якими затверджено зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів.

У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правовий висновок про:

▪️ позаконкурсне отримання земельної ділянки комунальної власності для будівництва і обслуговування розміщеної на ній споруди (автостоянки), що вимагає проведення земельних торгів;

▪️ набуття права власності за набувальною давністю особою, яка володіє майном за волею власника, що можливе лише за наявності сукупності визначених законом умов.

