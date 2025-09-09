Дела о банкротстве и корпоративные споры — обзор судебной практики КХС ВС за июль

В обзоре судебной практики ХС ВС также освещены постановления по делам о земельных отношениях и праве собственности.

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики КХС ВС за июль 2025 года.

В обзоре освещен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В частности, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

▪️ открытия производства по делу о банкротстве ОСМД по заявлению кредитора, который обосновывает свои требования к должнику первичными документами, составленными в период, когда от имени ОСМД действовали лица, полномочия которых отменены (признаны недействительными) в судебном порядке;

▪️ применения исковой давности к имущественным требованиям кредиторов, заявленным к должнику в деле о его банкротстве;

▪️ запрета использования процедуры банкротства для обхода санкций в отношении лиц, связанных с государством-агрессором.

В постановлениях по делам, связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержатся выводы о:

▪️ определении отношений контроля в связи с привлечением группы лиц к ответственности за неправомерное антиконкурентное поведение;

▪️ совокупной оценке приведенных в решении АМКУ доказательств с учетом их вероятности.

В постановлениях по делам о корпоративных спорах, корпоративных правах приведены выводы относительно:

▪️ признания недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале при отсутствии подтверждения полномочий представителя в условиях военного положения;

▪️ юрисдикции спора по иску акционера банка, находящегося в процессе ликвидации, об отмене решений, которыми утверждены изменения в реестр акцептованных требований кредиторов.

В постановлениях по делам о земельных отношениях и праве собственности изложен правовой вывод о:

▪️ вне конкурсном получении земельного участка коммунальной собственности для строительства и обслуживания расположенного на нем сооружения (автостоянки), что требует проведения земельных торгов;

▪️ приобретении права собственности по приобретательной давности лицом, владеющим имуществом по воле собственника, что возможно лишь при наличии совокупности определенных законом условий.

