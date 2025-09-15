На Львівщині суд оштрафував нетверезу викладачку коледжу, яка намагалася дати хабар поліцейському

Викладачка намагалася підкупити поліцейського, щоб уникнути медогляду на алкогольне сп’яніння.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині суд оштрафував на 17 тисяч гривень викладачку Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету за те, що вона намагалася дати хабар поліцейському. Вирок у справі №456/2680/25 виніс Стрийський міськрайонний суд Львівської області.

Як вказується у матеріалах справи, правоохоронці на спецлінію «102» отримали заяву про те, що жінка вчиняє домашнє насильство над своїм малолітнім сином. Коли поліцейські приїхали за викликом, вони виявили у викладачки ознаки алкогольного сп`яніння та встановили у її діях ознаки вчинення адміністративного правопорушення,

Жінці запропонували пройти медогляд у лікарні на стан спʼяніння, однак цю пропозицію вона відкинула. Натомість викладачка намагалася дати хабар поліцейському, засунувши 200 євро у підсумок від магазину на його бронежилеті.

У судовому засіданні обвинувачена повністю визначала вину. Вона пояснила, що у неї відбулось сімейне непорозуміння з сином і через це старший син викликав поліцію.

Відмову від медогляду і хабар поліцейському жінка пояснила тим, що не хотіла, аби сусіди бачили, що її виводять з дому у супроводі правоохоронців.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав жінку винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369 КК України, і призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.

Вирок можна оскаржити в апеляції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.