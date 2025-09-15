Во Львовской области суд оштрафовал нетрезвую преподавательницу колледжа, которая пыталась дать взятку полицейскому

Преподавательница пыталась подкупить полицейского, чтобы избежать медосмотра на алкогольное опьянение.

Во Львовской области суд оштрафовал на 17 тысяч гривен преподавательницу Стрыйского колледжа Львовского национального аграрного университета за то, что она пыталась дать взятку полицейскому. Приговор по делу №456/2680/25 вынес Стрыйский горрайонный суд Львовской области.

Как указывается в материалах дела, правоохранители на спецлинию «102» получили заявление о том, что женщина совершает домашнее насилие над своим малолетним сыном. Когда полицейские приехали по вызову, они обнаружили у преподавательницы признаки алкогольного опьянения и установили в ее действиях признаки совершения административного правонарушения.

Женщине предложили пройти медосмотр в больнице на состояние опьянения, однако это предложение она отклонила. Вместо этого преподавательница попыталась дать взятку полицейскому, засунув 200 евро в подсумок от магазина на его бронежилете.

В судебном заседании обвиняемая полностью признала вину. Она объяснила, что у нее произошло семейное недоразумение с сыном и из-за этого старший сын вызвал полицию.

Отказ от медосмотра и взятку полицейскому женщина объяснила тем, что не хотела, чтобы соседи видели, как ее выводят из дома в сопровождении правоохранителей.

Проанализировав материалы дела, суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 369 УК Украины, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 тысяч гривен.

Приговор можно обжаловать в апелляции.

