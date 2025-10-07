Практика судів
Справи про банкрутство та корпоративні спори — огляд судової практики КГС ВС

11:48, 7 жовтня 2025
В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.
Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики КГС ВС за серпень 2025 року.

В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.   

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

▪️ юрисдикції при розгляді спорів фізичних осіб про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута за відсутності провадження у справі про банкрутство;

▪️ відшкодування збитків, завданих кредитору незаконними діями ліквідатора внаслідок неправомірного розподілу коштів, отриманих від продажу заставного майна;

▪️ уточнення / збільшення кредитором своїх грошових вимог до боржника після закінчення встановленого строку.

 У постановах у справах, пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством, містяться висновки про:

▪️ застосування абз. 4 ч. 1 ст. 27-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у відносинах з продовження строку дії патенту, об’єктом якого є лікарський засіб;

▪️ безпідставність встановлення відсутності правопорушення (вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів) з огляду на відміну торгів / визнання торгів такими, що не відбулися.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки стосовно:

▪️ правової природи рішень загальних зборів та особливості процедури виділу юридичної особи;

▪️ незаконності виключення учасника з ТОВ через невнесення вкладу за відсутності негативних наслідків для товариства;

▪️ залишення позову без розгляду у зв’язку з наявністю арбітражного застереження в договорі купівлі-продажу часток ТОВ.

 У постанові у справі щодо земельних відносин та права власності викладено правовий висновок про:

▪️ повернення протирадіаційного укриття з чужого незаконного володіння шляхом подання  позову про витребування.

Верховний Суд судова практика КГС ВС банкрутство

