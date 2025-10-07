Дела о банкротстве и корпоративные споры — обзор судебной практики КХС ВС

В обзоре опубликовали ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики КХС ВС за август 2025 года.

В частности, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

▪️ юрисдикции при рассмотрении споров физических лиц о признании недействительными результатов аукциона по продаже имущества банкрота при отсутствии производства по делу о банкротстве;

▪️ возмещения убытков, причиненных кредитору незаконными действиями ликвидатора вследствие неправомерного распределения средств, полученных от продажи залогового имущества;

▪️ уточнения / увеличения кредитором своих денежных требований к должнику после окончания установленного срока.

В постановлениях по делам, связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержатся выводы о:

▪️ применении абз. 4 ч. 1 ст. 27-1 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» во взаимоотношениях, связанных с продлением срока действия патента, объектом которого является лекарственное средство;

▪️ необоснованности установления отсутствия правонарушения (совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов) ввиду отмены торгов / признания торгов несостоявшимися.

В постановлениях по делам, касающимся корпоративных споров, корпоративных прав, содержатся выводы относительно:

▪️ правовой природы решений общих собраний и особенностей процедуры выделения юридического лица;

▪️ незаконности исключения участника из ООО из-за невнесения вклада при отсутствии негативных последствий для общества;

▪️ оставления иска без рассмотрения в связи с наличием арбитражной оговорки в договоре купли-продажи долей ООО.

В постановлении по делу, касающемуся земельных отношений и права собственности, изложен правовой вывод о:

▪️ возврате противорадиационного укрытия из чужого незаконного владения путем подачи иска об истребовании.

