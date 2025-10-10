Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

КГС ВС пояснив, коли можлива передача справи за підсудністю до господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство

12:57, 10 жовтня 2025
Позивачка звернулася до господарського суду з позовом до підприємства і товариства про визнання недійсними договору позики, укладеного між відповідачами, та фінансової аграрної розписки.
КГС ВС пояснив, коли можлива передача справи за підсудністю до господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відкриття провадження у справі про банкрутство після ухвалення рішення судом першої інстанції по суті заявлених вимог до боржника не є підставою для скасування такого рішення при апеляційному / касаційному перегляді з передачею справи до господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі від 4 червня 2025 року № 917/1998/23.

Позивачка звернулася до господарського суду з позовом до Підприємства і Товариства про визнання недійсними договору позики, укладеного між відповідачами, та фінансової аграрної розписки.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову.

Суд апеляційної інстанції рішення скасував, направив справу для подальшого розгляду до іншого суду першої інстанції в межах справи про банкрутство Підприємства. За висновком апеляційного суду місцевий господарський суд неправильно застосував приписи ст. 7 КУзПБ, оскільки на момент ухвалення рішення в провадженні іншого господарського суду перебувала справа про банкрутство Підприємства, наслідком чого стало помилкове вирішення спору в цій справі по суті поза межами справи про банкрутство в окремому позовному провадженні.

КГС ВС задовольнив касаційні скарги позивача і Товариства, постанову суду апеляційної інстанції скасував, справу передав на новий апеляційний розгляд.

Відповідно до ч. 3 ст. 7 КУзПБ встановлено правило, за яким матеріалами справи, в якій стороною є боржник, щодо майнових спорів з вимогами до боржника та його майна, провадження в якій відкрито до відкриття провадження у справі про банкрутство, надсилаються до господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, який розглядає спір по суті в межах цієї справи.

Водночас, врахувавши практику Верховного Суду, КГС ВС звернув увагу, що  передача справи до господарського суду на підставі ч. 3 ст. 7 КУзПБ можлива лише на стадії розгляду справи в суді першої інстанції та до ухвалення рішення судом першої інстанції по суті заявлених вимог. Неможливо передати матеріали справи до суду іншої юрисдикції з ухваленим у ній рішенням по суті заявлених вимог.

Не є підставою для скасування рішень при апеляційному / касаційному перегляді з передачею справи до господарського суду відкриття провадження у справі про банкрутство, яке відбулося після ухвалення судового рішення судом першої інстанції, за винятком якщо судове рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Постановляючи ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство Підприємства, суд послався на рішення господарського суду в цій справі. Офіційне оприлюднення ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство Підприємства відбулося після ухвалення господарським судом рішення. Отже, позов у цій справі було подано та розглянуто по суті до відкриття провадження у справі про банкрутство відповідача.

У цьому випадку рішення місцевого господарського суду скасоване лише з підстав розгляду спору щодо визнання недійсним договору позики та фінансової аграрної розписки поза межами справи про банкрутство, що має виключно формальний характер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд судова практика КГС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області