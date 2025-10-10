КГС ВС пояснив, коли можлива передача справи за підсудністю до господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство

Позивачка звернулася до господарського суду з позовом до підприємства і товариства про визнання недійсними договору позики, укладеного між відповідачами, та фінансової аграрної розписки.

Відкриття провадження у справі про банкрутство після ухвалення рішення судом першої інстанції по суті заявлених вимог до боржника не є підставою для скасування такого рішення при апеляційному / касаційному перегляді з передачею справи до господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі від 4 червня 2025 року № 917/1998/23.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову.

Суд апеляційної інстанції рішення скасував, направив справу для подальшого розгляду до іншого суду першої інстанції в межах справи про банкрутство Підприємства. За висновком апеляційного суду місцевий господарський суд неправильно застосував приписи ст. 7 КУзПБ, оскільки на момент ухвалення рішення в провадженні іншого господарського суду перебувала справа про банкрутство Підприємства, наслідком чого стало помилкове вирішення спору в цій справі по суті поза межами справи про банкрутство в окремому позовному провадженні.

КГС ВС задовольнив касаційні скарги позивача і Товариства, постанову суду апеляційної інстанції скасував, справу передав на новий апеляційний розгляд.

Відповідно до ч. 3 ст. 7 КУзПБ встановлено правило, за яким матеріалами справи, в якій стороною є боржник, щодо майнових спорів з вимогами до боржника та його майна, провадження в якій відкрито до відкриття провадження у справі про банкрутство, надсилаються до господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, який розглядає спір по суті в межах цієї справи.

Водночас, врахувавши практику Верховного Суду, КГС ВС звернув увагу, що передача справи до господарського суду на підставі ч. 3 ст. 7 КУзПБ можлива лише на стадії розгляду справи в суді першої інстанції та до ухвалення рішення судом першої інстанції по суті заявлених вимог. Неможливо передати матеріали справи до суду іншої юрисдикції з ухваленим у ній рішенням по суті заявлених вимог.

Не є підставою для скасування рішень при апеляційному / касаційному перегляді з передачею справи до господарського суду відкриття провадження у справі про банкрутство, яке відбулося після ухвалення судового рішення судом першої інстанції, за винятком якщо судове рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Постановляючи ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство Підприємства, суд послався на рішення господарського суду в цій справі. Офіційне оприлюднення ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство Підприємства відбулося після ухвалення господарським судом рішення. Отже, позов у цій справі було подано та розглянуто по суті до відкриття провадження у справі про банкрутство відповідача.

У цьому випадку рішення місцевого господарського суду скасоване лише з підстав розгляду спору щодо визнання недійсним договору позики та фінансової аграрної розписки поза межами справи про банкрутство, що має виключно формальний характер.

