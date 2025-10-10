Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

КХС ВС объяснил, когда возможна передача дела по подсудности в хозяйственный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве

12:57, 10 октября 2025
Истец обратилась в хозяйственный суд с иском к предприятию и обществу о признании недействительными договора займа, заключенного между ответчиками, и финансовой аграрной расписки.
КХС ВС объяснил, когда возможна передача дела по подсудности в хозяйственный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Открытие производства по делу о банкротстве после вынесения решения судом первой инстанции по существу заявленных требований к должнику не является основанием для отмены такого решения при апелляционном / кассационном пересмотре с передачей дела в хозяйственный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в деле от 4 июня 2025 года № 917/1998/23.

Истец обратилась в хозяйственный суд с иском к Предприятию и Обществу о признании недействительными договора займа, заключенного между ответчиками, и финансовой аграрной расписки.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Суд апелляционной инстанции решение отменил и направил дело для дальнейшего рассмотрения в другой суд первой инстанции в рамках дела о банкротстве Предприятия. По выводу апелляционного суда, местный хозяйственный суд неправильно применил предписания ст. 7 Кодекса Украины по процедурам банкротства (КУзПБ), поскольку на момент вынесения решения в производстве другого хозяйственного суда находилось дело о банкротстве Предприятия, что повлекло ошибочное разрешение спора по существу вне пределов дела о банкротстве в отдельном исковом производстве.

КХС ВС удовлетворил кассационные жалобы истца и Общества, постановление суда апелляционной инстанции отменил и передал дело на новое апелляционное рассмотрение.

Согласно ч. 3 ст. 7 КУзПБ установлено правило, по которому материалы дела, стороной в котором является должник, по имущественным спорам с требованиями к должнику и его имуществу, производство по которому открыто до открытия производства по делу о банкротстве, направляются в хозяйственный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве, который рассматривает спор по существу в рамках этого дела.

В то же время, учитывая практику Верховного Суда, КХС ВС обратил внимание, что передача дела в хозяйственный суд на основании ч. 3 ст. 7 КУзПБ возможна только на стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции и до вынесения решения судом первой инстанции по существу заявленных требований. Невозможно передать материалы дела в суд иной юрисдикции, если в нем уже вынесено решение по существу заявленных требований.

Не является основанием для отмены решений при апелляционном / кассационном пересмотре с передачей дела в хозяйственный суд открытие производства по делу о банкротстве, которое произошло после вынесения судебного решения судом первой инстанции, за исключением случаев, когда судебное решение суда первой инстанции подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановляя определение об открытии производства по делу о банкротстве Предприятия, суд сослался на решение хозяйственного суда в этом деле. Официальное опубликование определения об открытии производства по делу о банкротстве Предприятия состоялось после вынесения хозяйственным судом решения. Следовательно, иск в этом деле был подан и рассмотрен по существу до открытия производства по делу о банкротстве ответчика.

В данном случае решение местного хозяйственного суда было отменено лишь по основаниям рассмотрения спора о признании недействительными договора займа и финансовой аграрной расписки вне пределов дела о банкротстве, что имеет исключительно формальный характер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд судебная практика КХС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Если мы хотим специалистов высокого уровня в госсекторе, у них должна быть достойная зарплата, – Юлия Свириденко об идее ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн

Юлия Свириденко, комментируя предложение ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн, пояснила, что достойные зарплаты в госсекторе необходимы для поддержания профессионального уровня.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області