КХС ВС объяснил, когда возможна передача дела по подсудности в хозяйственный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве

Открытие производства по делу о банкротстве после вынесения решения судом первой инстанции по существу заявленных требований к должнику не является основанием для отмены такого решения при апелляционном / кассационном пересмотре с передачей дела в хозяйственный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в деле от 4 июня 2025 года № 917/1998/23.

Истец обратилась в хозяйственный суд с иском к Предприятию и Обществу о признании недействительными договора займа, заключенного между ответчиками, и финансовой аграрной расписки.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Суд апелляционной инстанции решение отменил и направил дело для дальнейшего рассмотрения в другой суд первой инстанции в рамках дела о банкротстве Предприятия. По выводу апелляционного суда, местный хозяйственный суд неправильно применил предписания ст. 7 Кодекса Украины по процедурам банкротства (КУзПБ), поскольку на момент вынесения решения в производстве другого хозяйственного суда находилось дело о банкротстве Предприятия, что повлекло ошибочное разрешение спора по существу вне пределов дела о банкротстве в отдельном исковом производстве.

КХС ВС удовлетворил кассационные жалобы истца и Общества, постановление суда апелляционной инстанции отменил и передал дело на новое апелляционное рассмотрение.

Согласно ч. 3 ст. 7 КУзПБ установлено правило, по которому материалы дела, стороной в котором является должник, по имущественным спорам с требованиями к должнику и его имуществу, производство по которому открыто до открытия производства по делу о банкротстве, направляются в хозяйственный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве, который рассматривает спор по существу в рамках этого дела.

В то же время, учитывая практику Верховного Суда, КХС ВС обратил внимание, что передача дела в хозяйственный суд на основании ч. 3 ст. 7 КУзПБ возможна только на стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции и до вынесения решения судом первой инстанции по существу заявленных требований. Невозможно передать материалы дела в суд иной юрисдикции, если в нем уже вынесено решение по существу заявленных требований.

Не является основанием для отмены решений при апелляционном / кассационном пересмотре с передачей дела в хозяйственный суд открытие производства по делу о банкротстве, которое произошло после вынесения судебного решения судом первой инстанции, за исключением случаев, когда судебное решение суда первой инстанции подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановляя определение об открытии производства по делу о банкротстве Предприятия, суд сослался на решение хозяйственного суда в этом деле. Официальное опубликование определения об открытии производства по делу о банкротстве Предприятия состоялось после вынесения хозяйственным судом решения. Следовательно, иск в этом деле был подан и рассмотрен по существу до открытия производства по делу о банкротстве ответчика.

В данном случае решение местного хозяйственного суда было отменено лишь по основаниям рассмотрения спора о признании недействительными договора займа и финансовой аграрной расписки вне пределов дела о банкротстве, что имеет исключительно формальный характер.

