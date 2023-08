Посол Канади Лариса Ґаладза оголосила про завершення місії в Україні

У понеділок, 31 липня, посол Канади в Україні Лариса Ґаладза повідомила, що завершує свою дипломатичну місію після 4 років роботи. Відповідне відеозвернення дипломатки опубліковано на сторінці посольства Канади в Україні у Twitter.

Вона зазначила, що Канада стоятиме разом з Україною стільки, скільки буде потрібно.

«Ви переможете у цій війні. Я чекаю того дня, коли ми разом святкуватимемо перемогу. А до того часу війна не повинна зупинити життя в Україні, ні на мить», – заявила посол.

1/2 Ambassador @LGaladza has completed her mission in. In her video address, the Ambassador thanked Ukrainians for their hospitality, optimism and courage. She emphasized that will stand with for as long as it takes. pic.twitter.com/XTRqRbJCdx