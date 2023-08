Посол Канады Лариса Галадза объявила о завершении миссии в Украине

В понедельник, 31 июля, посол Канады в Украине Лариса Галадза сообщила, что завершает свою дипломатическую миссию после 4 лет работы. Соответствующее видеообращение дипломатки опубликовано на странице посольства Канады в Украине в Twitter.

Она отметила, что Канада будет стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется.

«Вы победите в этой войне. Я жду того дня, когда мы будем вместе праздновать победу. А до этого времени война не должна остановить жизнь в Украине, ни на мгновение», – заявила посол.

1/2 Ambassador @LGaladza has completed her mission in. In her video address, the Ambassador thanked Ukrainians for their hospitality, optimism and courage. She emphasized that will stand with for as long as it takes. pic.twitter.com/XTRqRbJCdx