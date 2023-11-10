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  1. В Україні

У Карпатах ведмеді розгромили пасіку та з'їли мед, фото

23:59, 10 листопада 2023
За словами єгерів, ведмеді, ймовірно, шукали їжу, адже перед зимовою сплячкою потрібно сформувати достатній шар жиру.
У Карпатах ведмеді розгромили пасіку та з'їли мед, фото
Фото: ДП Ліси України
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На території Ясінянської філії Карпатського лісового офісу ведмеді розгромили пасіку, з'їли мед та пошкодили дерева. Про це повідомили у ДП "Ліси України".

Єгері кажуть, що ведмеді, ймовірно, шукали їжу, адже перед зимовою сплячкою потрібно сформувати достатній шар жиру. Тим більше, пасіка знаходиться на високогір’ї. 

"Тут чиста природа, свіже повітря, набагато смачніший та корисніший мед. А ведмеді ще ті ласуни", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі "пошуки" їжі є достатньо небезпечними: голодний дикий звір може залізти і на господарське подвірʼя, і навіть в будинок.

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