Кабмін змінив порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік ВПО

Актуалізовано порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

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Кабінет Міністрів 4 квітня вніс зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та до Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, як вказується, забезпечено єдиний підхід до прийняття рішення про видачу довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи військовослужбовцям, надано можливість внутрішньо переміщеним особам подавати із зазначенням причини повідомлення про відмову від довідки за власним бажанням, зміну фактичного місця проживання/перебування, виїзд за кордон, інтеграцію в громаду, в яку здійснено переміщення, тощо, зокрема, за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Окрім того, актуалізовано порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

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