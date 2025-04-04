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Через тижні ми дізнаємося, чи Росія готова закінчити війну, — держсекретар США Рубіо

14:35, 4 квітня 2025
За словами Марко Рубіо, українці вже показали свою готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів.
Через тижні ми дізнаємося, чи Росія готова закінчити війну, — держсекретар США Рубіо
Джерело фото: Reuters
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США знатимуть уже за тижні, а не місяці, чи готова Росія до завершення війни. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

«Ось що хоче зробити президент. Він хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Можливо закінчити цю війну на умовах, допустимих для обох сторін. Якщо обидві сторони погодяться. І ми зараз у процесі знаходження цих умов, і ми скоро будемо знати через тижні, а не місяці, чи готова Росія до миру», - сказав він.

Рубіо вказав, що українці показали свою готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів.

За його словами, РФ має «ухвалити рішення, чи готові вони до миру чи ні».

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США Україна війна

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