Через тижні ми дізнаємося, чи Росія готова закінчити війну, — держсекретар США Рубіо

За словами Марко Рубіо, українці вже показали свою готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів.

Джерело фото: Reuters

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США знатимуть уже за тижні, а не місяці, чи готова Росія до завершення війни. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

«Ось що хоче зробити президент. Він хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Можливо закінчити цю війну на умовах, допустимих для обох сторін. Якщо обидві сторони погодяться. І ми зараз у процесі знаходження цих умов, і ми скоро будемо знати через тижні, а не місяці, чи готова Росія до миру», - сказав він.

Рубіо вказав, що українці показали свою готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів.

За його словами, РФ має «ухвалити рішення, чи готові вони до миру чи ні».

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