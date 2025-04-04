Через недели мы узнаем, готова ли Россия закончить войну, — госсекретарь США Рубио

По словам Марко Рубио, украинцы уже показали свою готовность к прекращению огня и созданию пространства для переговоров.

Источник фото: Reuters

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США узнают уже через недели, а не месяцы, готова ли Россия к завершению войны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Вот что хочет сделать президент. Он хочет закончить войну и хочет сделать это очень рано в своем сроке. Возможно закончить эту войну на условиях, приемлемых для обеих сторон. Если обе стороны согласны. И мы сейчас в процессе нахождения этих условий, и мы скоро будем знать через недели, а не месяцы, готова ли Россия к миру», — сказал он.

Рубио отметил, что украинцы показали свою готовность к прекращению огня и созданию пространства для переговоров.

По его словам, РФ должна «принять решение, готовы ли они к миру или нет».

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