В Хмельницкой области за издевательство над женой мужу назначили пробационный надзор

Мужчина, неоднократно привлекавшийся к ответственности за домашнее насилие в отношении жены, продолжал оскорблять ее, вызывая психологические страдания и опасения за безопасность.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области судили 36-летнего мужчину по факту совершения домашнего насилия. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выяснено, что мужчина, будучи неоднократно привлечен к административной ответственности за совершение домашнего насилия по отношению к жене, не стал на путь исправления. Он оскорблял, унижал, высказывался в адрес жены нецензурной бранью, что привело к ее психологическим страданиям, ухудшению самочувствия и опасениям за собственную безопасность.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину признал полностью, раскаялся и публично извинился.

Приговором Виньковецкого районного суда мужчина признан виновным и назначен наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 год 6 месяцев с возложением определенных обязанностей.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.