В Хмельницкой области за издевательство над женой мужу назначили пробационный надзор

В Хмельницкой области судили 36-летнего мужчину по факту совершения домашнего насилия. Об этом сообщает областная прокуратура.
Выяснено, что мужчина, будучи неоднократно привлечен к административной ответственности за совершение домашнего насилия по отношению к жене, не стал на путь исправления. Он оскорблял, унижал, высказывался в адрес жены нецензурной бранью, что привело к ее психологическим страданиям, ухудшению самочувствия и опасениям за собственную безопасность.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину признал полностью, раскаялся и публично извинился.
Приговором Виньковецкого районного суда мужчина признан виновным и назначен наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 год 6 месяцев с возложением определенных обязанностей.
Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.
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