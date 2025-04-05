На Хмельниччині за знущання над дружиною чоловіку призначили пробаційний нагляд

Чоловік, який неодноразово притягався до відповідальності за домашнє насильство щодо дружини, продовжував ображати її, викликаючи психологічні страждання та побоювання за безпеку.

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На Хмельниччині судили 36-річного чоловіка за фактом вчинення домашнього насильства. Про це повідомляє обласна прокуратура.

З’ясовано, що чоловік, будучи неодноразово притягнутим до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства по відношенню до своєї дружини, не став на шлях виправлення. Він ображав, принижував, висловлювався на адресу дружини нецензурною лайкою, що призвело до її психологічних страждань, погіршення самопочуття та побоювання за власну безпеку.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся та публічно вибачився.

Вироком Віньковецького районного суду чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді пробаційного нагляду терміном на 1 рік 6 місяців з покладанням певних обов’язків.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

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