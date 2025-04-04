Кабмин изменил порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет ВПЛ

Актуализирован порядок создания, ведения и доступа к данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

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Кабинет Министров 4 апреля внес изменения в Порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенной личности и в Порядок создания, ведения и доступа к данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, как указано, обеспечен единый подход к принятию решения о выдаче справки о постановке на учет внутренне перемещенной лица для военнослужащих, предоставлена возможность внутренне перемещенным лицам подавать с указанием причины уведомление об отказе от справки по собственному желанию, изменении фактического места проживания/нахождения, выезде за границу, интеграции в общину, в которую осуществлено перемещение и т.д., в том числе с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Кроме того, актуализирован порядок создания, ведения и доступа к данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

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