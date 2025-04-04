У сервісних центрах МВС змінили систему Е-запису: що потрібно знати, щоб отримати послугу

З 25 березня всі сервісні центри МВС перейшли на нову систему електронного запису для отримання послуг. Як вказують у Міністерстві внутрішніх справ, вона повністю автоматизована, захищена від ботів і зовнішнього втручання.
Де зареєструватися для отримання послуги:
На сайті Головного сервісного центру МВС (Е-запис здійснюється на 21 день вперед)
Через термінал самообслуговування у сервісному центрі МВС (реєстрація відбувається день в день).
Запис є повністю індивідуальним, у разі виявлення розбіжностей у документах — у наданні послуги відмовлять.
Також у новій системі Е-запису встановлено обмеження на кількість реєстрацій.
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