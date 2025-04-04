В сервисных центрах МВД изменили систему Е-записи: что нужно знать, чтобы получить услугу

В Е-записи появились ограничения на количество регистраций.

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С 25 марта все сервисные центры МВД перешли на новую систему электронной записи для получения услуг. Как указывают в Министерстве внутренних дел, она полностью автоматизирована, защищена от ботов и внешнего вмешательства.

Где зарегистрироваться для получения услуги:

На сайте Главного сервисного центра МВД (Е-запись осуществляется на 21 день вперед)

Через терминал самообслуживания в сервисном центре МВД (регистрация происходит в тот же день).

Запись является полностью индивидуальной, в случае выявления расхождений в документах — в предоставлении услуги откажут.

Также в новой системе Е-записи установлены ограничения на количество регистраций.

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