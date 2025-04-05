В Николаеве суд отправил под стражу военного, сливавшего данные о расположении ВСУ

Подозреваемый снял на мобильный телефон мониторы с картами и условными обозначениями, а затем отправил видео своей сожительнице через Telegram, не имеющую отношения к ВСУ.

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В Центральном районном суде Николаева применена мера пресечения к 29-летнему военному, который сливал информацию о расположении ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Действия последнего квалифицированы по ч.2 ст.114-2, ч.5 ст.407 УК Украины (распространение информации о расположении Вооруженных Сил, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил, Министерством обороны Украины и другими уполномоченными государствами; без уважительных причин, продолжительностью более трех суток, совершенное в условиях военного положения).

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый, находясь по месту временной дислокации своей воинской части в Херсонской области, снял на камеру мобильного телефона мониторы, на которых в онлайн-режиме отображается информация с изображением карт, условных обозначений по возможности идентификации их на местности.

Указанный видеофайл он отправил, с помощью приложения Telegram, своей сожительнице, не имеющей отношения к ВСУ.

Кроме этого, через некоторое время он покинул место несения службы и уклонялся от ее несения до момента задержания правоохранительными органами.

Подозреваемый признал свою виновность, однако возражал против удовлетворения ходатайства. Его защитник поддержал позицию клиента, просил при избрании меры предосторожности определить размер залога.

По результатам разбирательства, следственный судья постановила применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога.

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