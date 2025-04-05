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Налоговая объясняет нюансы взятия на учет обособленного подразделения юрлица, образованного согласно законодательству иностранного государства

08:12, 5 апреля 2025
Государственная регистрация создания, изменения данных и прекращения обособленных подразделений иностранных юрлиц должна осуществляться путем включения сведений в ЕГР по процедурам, аналогичным для юрлиц, образованных в соответствии с законодательством Украины.
Налоговая объясняет нюансы взятия на учет обособленного подразделения юрлица, образованного согласно законодательству иностранного государства
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Налоговая служба поясняет, что является основанием для постановки на учет в контролирующем органе по основному месту учета обособленного подразделения юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства.

Учет в контролирующих органах обособленных подразделений юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства, в том числе постоянных представительств, регулируется ст. 64 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI, ст. 4, 5 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на обязательное государственное социальное страхование» (далее – Закон № 2464), Порядком учета плательщиков налогов и сборов, утвержденным приказом Министерства финансов от 09.12.2011 № 1588 с изменениями и дополнениями (далее – Порядок № 1588) и Порядком учета плательщиков единого взноса на обязательное государственное социальное страхование, утвержденным приказом Министерства финансов от 24.11.2014 № 1162 с изменениями и дополнениями.

В соответствии с п. 64.1 ст. 64 НКУ, ст. 4, 5 Закона № 2464 и п. 3.5 раздела III Порядка № 1588, п. 1 раздела II Порядка № 1162 постановка на учет обособленных подразделений юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства, в том числе постоянных представительств, как плательщиков налогов и сборов и плательщиков единого взноса на обязательное государственное социальное страхование (далее – плательщик единого взноса) в контролирующих органах осуществляется на основании данных из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР), предоставленных согласно Закону Украины от 15 мая 2003 года № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» в день получения указанных данных контролирующими органами.

Данные о постановке на учет обособленных подразделений юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства, как плательщиков налогов и сборов и плательщиков единого взноса в контролирующих органах передаются в ЕГР и подтверждаются данными из ЕГР.

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налоговая юрлицо

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