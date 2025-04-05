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Податкова пояснює нюанси взяття на облік відокремленого підрозділу юроособи, утвореної згідно з законодавством іноземної держави

08:12, 5 квітня 2025
Державна реєстрація створення, зміни даних та припинення відокремлених підрозділів іноземних юросіб має здійснюватися шляхом включення відомостей до ЄДР за процедурами, аналогічними для юросіб, утворених відповідно до законодавства України.
Податкова пояснює нюанси взяття на облік відокремленого підрозділу юроособи, утвореної згідно з законодавством іноземної держави
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Податкова служба пояснює, що є підставою для взяття на облік у контролюючому органі за основним місцем обліку відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави.

Облік у контролюючих органах відокремлених підрозділів юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі постійних представництв, регламентується ст. 64 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, ст. 4, 5 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464), Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1588) та Порядком обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів від 24.11.2014 № 1162 зі змінами та доповненнями.

Відповідно до п. 64.1 ст. 64 ПКУ, ст.ст. 4, 5 Закону № 2464 та п. 3.5 розд. ІІI Порядку № 1588, п. 1 розд. ІІ Порядку № 1162 взяття на облік відокремлених підрозділів юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі постійних представництв, як платників податків і зборів та платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – платник єдиного внеску) у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), наданих згідно із Законом України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» у день отримання зазначених відомостей контролюючими органами.

Дані про взяття на облік відокремлених підрозділів юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземної держави, як платників податків і зборів та платників єдиного внеску у контролюючих органах передаються до ЄДР та підтверджуються відомостями з ЄДР.

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податкова юридична особа

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