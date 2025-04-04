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НПУ оприлюднила посібник «Тимчасовий доступ до нотаріальних документів»

15:50, 4 квітня 2025
У посібнику описані окремі важливі аспекти виконання рішення щодо тимчасового доступу до нотаріальних документів.
НПУ оприлюднила посібник «Тимчасовий доступ до нотаріальних документів»
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Нотаріальна палата України оприлюднила посібник «Тимчасовий доступ до нотаріальних документів».

У посібнику роз’яснили порядки проведення та прийняття рішення щодо тимчасового доступу до нотаріальних документів

Також описані окремі важливі аспекти виконання рішення щодо тимчасового доступу до нотаріальних документів.

Крім того, описали алгоритм дій нотаріуса у разі наявності звернення з вимогою надання тимчасового доступу до нотаріальних документів та назвали особливості дій нотаріуса у випадку вилучення (виїмки) нотаріальних документів і оформлення відповідних дій.

Ще у посібнику оприлюднили низку зразків документів.

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