НПУ обнародовала руководство «Временный доступ к нотариальным документам»

В руководстве описаны отдельные важные аспекты выполнения решения о временном доступе к нотариальным документам.

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Нотариальная палата Украины опубликовала руководство «Временный доступ к нотариальным документам».

В руководстве разъяснены порядки проведения и принятия решения о временном доступе к нотариальным документам.

Также описаны отдельные важные аспекты выполнения решения о временном доступе к нотариальным документам.

Кроме того, описан алгоритм действий нотариуса в случае наличия обращения с требованием предоставления временного доступа к нотариальным документам и указаны особенности действий нотариуса в случае изъятия (выемки) нотариальных документов и оформления соответствующих действий.

В руководстве также опубликовано несколько образцов документов.

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