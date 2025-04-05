Практика судів
  1. В Україні

У Миколаєві суд відправив під варту військового, який зливав дані про розташування ЗСУ

10:19, 5 квітня 2025
Підозрюваний зняв на мобільний телефон монітори з картами та умовними позначеннями, а потім відправив відео своїй співмешканці через Telegram, яка не має відношення до ЗСУ.
У Миколаєві суд відправив під варту військового, який зливав дані про розташування ЗСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Центральному районному суді Миколаєва застосовано міру запобіжного заходу до 29-річного військового, який зливав інформацію про розташування ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба суду.

Дії останнього кваліфіковано за ч.2 ст.114-2, ч.5 ст.407 КК України (поширення інформації про розташування Збройних Сил, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил, Міністерством оборони України та іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану; самовільне залишення місця служби військовослужбовцем без поважних причин, тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану).

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний, перебуваючи за місцем тимчасової дислокації своєї військової частини у Херсонський області, відзняв на камеру мобільного телефону монітори, на яких в онлайн-режимі відображається інформація із зображенням карт, умовних позначень, за можливістю ідентифікації їх на місцевості.

Зазначений відеофайл він відправив, за допомогою застосунку Telegram, своїй співмешканці, яка не має відношення до ЗСУ.

Окрім цього, за деякий час, він залишив місце несення служби і ухилявся від її несення до моменту затримання правоохоронними органами.

Підозрюваний визнав свою винуватість, проте заперечував проти задоволення клопотання. Його захисник підтримав позицію клієнта, просив при обранні запобіжного заходу визначити розмір застави.

За результатами розгляду, слідчий суддя постановила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік при оформленні відстрочки повідомив ТЦК персональні дані, але ТЦК все одно оштрафував його за неоновлення даних – апеляційний суд скасував штраф

Апеляційний адмінсуд також вказав, що ТЦК міг отримати дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами.

В Україні суттєво зменшилася кількість виправдувальних вироків – звіт Верховного Суду

У 2024 році кількість виправдувальних вироків, які були залишені судами усіх інстанцій «в силі», скоротилася майже на 21%.

Для кандидатів у водії і водіїв запровадять комплексне медобстеження – Михайло Радуцький вніс постанову про прийняття законопроекту

Відповідно до рекомендованого до прийняття законопроекту дані про стан здоров'я водіїв та кандидатів у водії будуть передаватися з електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), яка взаємодіє з Реєстром військовозобовʼязаних.

Комісіям Верховної Ради пропонують дати право ініціювати дисциплінарне провадження щодо суддів

Депутати пропонують наділити тимчасові слідчі і тимчасові спеціальні комісії парламенту повноваженнями ініціювати дисциплінарне провадження щодо суддів.

Документи для участі у конкурсі на посади суддів Апеляційної палати ВАКС можна подати з 1 по 30 червня – ВККС

У ВККС вирішили дочекатися змін до закону, які дозволять повторно брати участь у конкурсі кандидатам, для яких попередній конкурс виявився невдалим.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді