У Миколаєві суд відправив під варту військового, який зливав дані про розташування ЗСУ

Підозрюваний зняв на мобільний телефон монітори з картами та умовними позначеннями, а потім відправив відео своїй співмешканці через Telegram, яка не має відношення до ЗСУ.

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У Центральному районному суді Миколаєва застосовано міру запобіжного заходу до 29-річного військового, який зливав інформацію про розташування ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба суду.

Дії останнього кваліфіковано за ч.2 ст.114-2, ч.5 ст.407 КК України (поширення інформації про розташування Збройних Сил, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил, Міністерством оборони України та іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану; самовільне залишення місця служби військовослужбовцем без поважних причин, тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану).

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний, перебуваючи за місцем тимчасової дислокації своєї військової частини у Херсонський області, відзняв на камеру мобільного телефону монітори, на яких в онлайн-режимі відображається інформація із зображенням карт, умовних позначень, за можливістю ідентифікації їх на місцевості.

Зазначений відеофайл він відправив, за допомогою застосунку Telegram, своїй співмешканці, яка не має відношення до ЗСУ.

Окрім цього, за деякий час, він залишив місце несення служби і ухилявся від її несення до моменту затримання правоохоронними органами.

Підозрюваний визнав свою винуватість, проте заперечував проти задоволення клопотання. Його захисник підтримав позицію клієнта, просив при обранні запобіжного заходу визначити розмір застави.

За результатами розгляду, слідчий суддя постановила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

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