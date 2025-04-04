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Депутати пропонують викреслити неподання декларації як окрему підставу для дисциплінарної відповідальності судді

15:17, 4 квітня 2025
З закону про судоустрій пропонується вилучити таку підставу притягнення до відповідальності суддів, як неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення електронної декларації чи зазначення в декларації завідомо неправдивих відомостей.
Депутати пропонують викреслити неподання декларації як окрему підставу для дисциплінарної відповідальності судді
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Зі статті закону про судоустрій, в якій перелічені підстави дисциплінарної відповідальності суддів, пропонується викреслити низку підстав. Зокрема, вилучити такі окремі підстави, як неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції, а також зазначення в декларації завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством тощо.

Відповідні зміни передбачені законопроектом 13137, ініціатором якого виступив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов, а також народні депутати Ярослав Юрчишин, Анатолій Гунько, Сергій Швець, Микола Стефанчук та інші.

Крім того, у статті 109 (дисциплінарне стягнення стосовно судді) пропонується вилучити норму, що істотним дисциплінарним проступком або грубим нехтуванням обов’язками судді, що є несумісним зі статусом судді або виявляє його невідповідність займаній посаді, може бути визнано, зокрема, те, що суддю визнано судом винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також якщо суддя умисно не подав декларацію доброчесності чи декларацію родинних зв’язків у встановлені строки або умисно задекларував недостовірні (в тому числі неповні) твердження у декларації доброчесності.

Разом з тим, серед підстав відповідальності у статті 106 пропонується залишити, хоча і з деякими корегуваннями, неподання або несвоєчасне подання суддею декларації родинних зв’язків, декларації доброчесності, подання у таких деклараціях завідомо недостовірних (у тому числі неповних) відомостей, тверджень, а також можливість притягти суддю до дисциплінарної відповідальності, якщо його визнано судом винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, якщо до нього застосовано адміністративне стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Як зазначають ініціатори законопроекту, такі підстави, як неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації, зазначення в такій декларації завідомо неправдивих відомостей, є складами адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

За їх вчинення передбачена адміністративна відповідальність (статті 172-6, 172-7 КУПАП). Вони повністю охоплюються пунктом 15 частини першої статті 106 (визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом). Доцільність їх виокремлення, на думку депутатів, необгрунтована.

Така ж підстава, як непідтвердження суддею законності джерела походження майна, на думку авторів законопроекту, має стосуватися лише майна, набутого після призначення на посаду судді, адже попередній період діяльності особи досліджується в межах добору та відповідних конкурсних процедур.

А такі підстави, як здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім’ї і встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам, не визначають майновий поріг, з якого має наставати відповідальність.

Це означає, що перевищення таких доходів навіть на 1 гривню може призвести до формального складу порушення. На думку авторів законопроекту, щодо таких проступків доцільно взяти за основу концепцію відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (стаття 172-6 КУПАП – відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

Крім того, як зазначають депутати, така підстава як визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом, підлягає перегляду. Це порушення є імперативною підставою для звільнення судді з посади. «Але такі серйозні наслідки для судді не враховують різноманітність порушень, про які йдеться мова. Порушення суддею строку подання майнової декларації на один календарний день і притягнення його до адміністративної відповідальності формально дозволять порушити щодо нього дисциплінарне провадження, внаслідок якого суддю цілком законно можуть звільнити. На думку авторів законопроекту, це є непропорційним» - зазначають автори законопроекту.

Зазначені обставини можуть залишитися як підстава для відповідальності судді лише за умови, що до такого судді було застосовано адміністративне стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Автор: Наталя Мамченко

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Депутати пропонують викреслити неподання декларації як окрему підставу для дисциплінарної відповідальності судді

З закону про судоустрій пропонується вилучити таку підставу притягнення до відповідальності суддів, як неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення електронної декларації чи зазначення в декларації завідомо неправдивих відомостей.

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