Депутаты предлагают исключить неподачу декларации как отдельное основание для дисциплинарной ответственности судьи

Из закона о судоустройстве предлагается убрать такое основание для привлечения судей к ответственности, как неподача или несвоевременная подача для обнародования электронной декларации либо указание в декларации заведомо ложных сведений.

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Из статьи закона о судоустройстве, в которой перечислены основания дисциплинарной ответственности судей, предлагается исключить ряд оснований. В частности, убрать такие отдельные основания, как неподача или несвоевременная подача для обнародования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном законодательством в сфере предотвращения коррупции, а также указание в декларации заведомо ложных сведений или умышленное непредоставление сведений, определенных законодательством, и тому подобное.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 13137, инициатором которого выступил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, а также народные депутаты Ярослав Юрчишин, Анатолий Гунько, Сергей Швец, Николай Стефанчук и другие.

Кроме того, в статье 109 (дисциплинарное взыскание в отношении судьи) предлагается исключить норму, согласно которой существенным дисциплинарным проступком или грубым пренебрежением обязанностями судьи, несовместимым со статусом судьи или свидетельствующим о его несоответствии занимаемой должности, может быть признано, в частности, то, что судья признан судом виновным в совершении коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией, а также если судья умышленно не подал декларацию добропорядочности или декларацию родственных связей в установленные сроки либо умышленно указал недостоверные (в том числе неполные) утверждения в декларации добропорядочности.

Вместе с тем, среди оснований ответственности в статье 106 предлагается оставить, хотя и с некоторыми корректировками, непредоставление или несвоевременное предоставление судьей декларации родственных связей, декларации добропорядочности, предоставление в таких декларациях заведомо недостоверных (в том числе неполных) сведений, утверждений, а также возможность привлечь судью к дисциплинарной ответственности, если он признан судом виновным в совершении коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией, в случаях, если к нему применено административное взыскание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Как отмечают инициаторы законопроекта, такие основания, как непредоставление или несвоевременное предоставление для обнародования декларации, указание в такой декларации заведомо ложных сведений, являются составами административных правонарушений, связанных с коррупцией.

За их совершение предусмотрена административная ответственность (статьи 172-6, 172-7 КоАП). Они полностью охватываются пунктом 15 части первой статьи 106 (признание судьи виновным в совершении коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией, в случаях, установленных законом). Целесообразность их выделения, по мнению депутатов, необоснованна.

Такое же основание, как неподтверждение судьей законности источника происхождения имущества, по мнению авторов законопроекта, должно касаться только имущества, приобретенного после назначения на должность судьи, поскольку предыдущий период деятельности лица исследуется в рамках отбора и соответствующих конкурсных процедур.

А такие основания, как совершение судьей или членами его семьи расходов, превышающих доходы такого судьи и доходы членов его семьи, и установление несоответствия уровня жизни судьи задекларированным доходам, не определяют имущественный порог, с которого должна наступать ответственность.

Это означает, что превышение таких доходов даже на 1 гривну может привести к формальному составу нарушения. По мнению авторов законопроекта, в отношении таких проступков целесообразно взять за основу концепцию ответственности за административные правонарушения, связанные с коррупцией (статья 172-6 КоАП – ответственность за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации относительно имущества или другого объекта декларирования, имеющего стоимость, наступает в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц).

Кроме того, как отмечают депутаты, такое основание, как признание судьи виновным в совершении коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией, в случаях, установленных законом, подлежит пересмотру. Это нарушение является императивным основанием для увольнения судьи с должности. «Но такие серьезные последствия для судьи не учитывают разнообразие нарушений, о которых идет речь. Нарушение судьей срока подачи имущественной декларации на один календарный день и привлечение его к административной ответственности формально позволят инициировать в отношении него дисциплинарное производство, в результате которого судью вполне законно могут уволить. По мнению авторов законопроекта, это является непропорциональным», – отмечают авторы законопроекта.

Указанные обстоятельства могут остаться основанием для ответственности судьи только при условии, что к такому судье было применено административное взыскание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Автор: Наталя Мамченко

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