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Андрій Сибіга анонсував консультації з Угорщиною щодо проблемних питань у відносинах країн

17:18, 4 квітня 2025
Сибіга наголосив, що «Україна зацікавлена ​​в пошуку рішень, а не перешкод».
Андрій Сибіга анонсував консультації з Угорщиною щодо проблемних питань у відносинах країн
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про свою зустріч з колегою з Угорщини Петером Сійярто у Брюсселі 4 квітня. Зокрема, за словами очільника українського МЗС, сторони домовилися про подальші контакти.

«Я зустрівся з Петером Сійярто, щоб обговорити наш двосторонній порядок денний та підтвердити зацікавленість України у підтримці конструктивного діалогу з Угорщиною», - зазначив міністр.

За словами Сибіги, він обговорив з Сійярто шляхи вирішення проблемних питань у двосторонніх відносинах. При цьому Сибіга наголосив, що «Україна зацікавлена ​​в пошуку рішень, а не перешкод».

Міністри домовилися провести наступний раунд відповідних консультацій між командами наступного тижня.

«Як два сусіди, обидва наші народи заслуговують на надійний мир, безпеку та розвиток», - додав глава МЗС України.

МЗС Україна Угорщина Андрій Сибіга

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