Андрей Сибига анонсировал консультации с Венгрией по проблемным вопросам в отношениях стран

Сибига подчеркнул, что «Украина заинтересована в поиске решений, а не препятствий».

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о своей встрече с коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе 4 апреля. В частности, по словам главы украинского МИД, стороны договорились о дальнейших контактах.

«Я встретился с Петером Сийярто, чтобы обсудить наш двусторонний повестку дня и подтвердить заинтересованность Украины в поддержке конструктивного диалога с Венгрией», — отметил министр.

По словам Сибиги, он обсудил с Сийярто пути решения проблемных вопросов в двусторонних отношениях. При этом Сибига подчеркнул, что «Украина заинтересована в поиске решений, а не препятствий».

Министры договорились провести следующий раунд соответствующих консультаций между командами на следующей неделе.

«Как два соседа, оба наших народа заслуживают надежный мир, безопасность и развитие», — добавил глава МИД Украины.