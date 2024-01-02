Рятувальники показали, як боролися у Києві із наслідками ворожої атаки: відео

Через ракетну атаку на Київ пошкоджено будинки, багато постраждалих.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали, як ліквідовували наслідки ворожих ударів в Києві.

По інформації КМВА щодо наслідків ракетної атаки, станом на 13:50 загинуло 2 особи, 48 осіб постраждало.

Раніше у МВС показали наслідки ракетної атаки на Київ, а також уточнили дані щодо пошкоджень.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на ракетний обстріл та виділив 5 важливих кроків, яких чекає від західних партнерів.

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