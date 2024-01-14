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Перебував на військовому обліку і не з’явився до ТЦК: у Черкасах судитимуть ухилянта

14:16, 14 січня 2024
31-річному ухилянту тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Перебував на військовому обліку і не з’явився до ТЦК: у Черкасах судитимуть ухилянта
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У Черкасах до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя міста за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 31-річний чоловік, будучи придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, хоча був завчасно попереджений про необхідність явки.

«Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що у разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше ми писали, що Херсонський міський суд розглянув справу військовослужбовця, який відмовився виконати наказ командира роти щодо необхідності форсування річки Дніпро для закріплення на плацдармі на Лівому березі Херсонської області.

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