У 20 разів може бути смертоносніше коронавірусу: в Давосі обговорять загадкову «Хворобу Х»

Жертвами «Хвороби Х» можуть стати близько 50 млн людей, вважають експерти.

Фото: regmedia.co.uk

Під час Всесвітнього економічного форма у Давосі планують обговорити гіпотетично можливу пандемію через невідому «хворобу Х». Про це йдеться у програмі Світової економічної форми.

Обговорити можливу пандемію планують у середу, 17 січня.

«Зважаючи на нові попередження Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що невідома «хвороба X» може призвести до 20 разів більшої кількості смертельних випадків, ніж пандемія коронавірусу, які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров'я до численних майбутніх викликів», - сказано у програмі.

У даному обговоренні на форумі у Давосі візьме участь і гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейєсус.

Організатори форуму зазначають, що під «хворобою Х» розуміється абстрактне захворювання, що потенційно здатне викликати нову пандемію. Вважається, що масштабну епідемію спровокує новий, раніше невідомий людству патоген.

За словами експертів у галузі охорони здоров'я, така епідемія «вже на підході» та її жертвами можуть стати близько 50 млн осіб.

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