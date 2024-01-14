В 20 раз может быть смертоноснее коронавируса: в Давосе обсудят загадочную «Болезнь Х»

Жертвами «Болезни Х» могут стать около 50 млн человек, считают эксперты.

Фото: regmedia.co.uk

Во время Всемирного экономического форма в Давосе планируют обсудить гипотетически возможную пандемию из-за неизвестной «болезни Х». Об этом говорится в программе Всемирной экономической формы.

Обговорить возможную пандемию планируют в среду, 17 января.

«Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная «болезнь X» может привести к 20 раз большему количеству смертельных случаев, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия нужны, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным будущим вызовам», - сказано в программе.

В данном обсуждении на форуме в Давосе примет участие и гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Организаторы форума отмечают, что под «болезнью Х» понимается абстрактное заболевание, потенциально способное вызвать новую пандемию. Принято считать, что масштабную эпидемию спровоцирует новый, ранее неизвестный человечеству патоген.

По словам экспертов в области здравоохранения, такая эпидемия «уже на подходе» и ее жертвами могут стать около 50 млн человек.

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