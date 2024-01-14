Какие способы подачи документов на назначение субсидий и льгот: разъяснение

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, какие есть способы подачи документов на назначение субсидий и льгот.
Документы для назначения субсидий и льгот можно подавать несколькими способами:
- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- мобильное приложение «Пенсионный фонд»;
- через портал Дія;
- в ЦНАП;
- лично к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориальной общины;
- лично или по почте в сервисные центры Пенсионного фонда на территории Украины.
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