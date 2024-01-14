Какие способы подачи документов на назначение субсидий и льгот: разъяснение

Документы для назначения субсидий и льгот можно подавать несколькими способами.

Фото: tsn.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, какие есть способы подачи документов на назначение субсидий и льгот.

Документы для назначения субсидий и льгот можно подавать несколькими способами:

- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

- мобильное приложение «Пенсионный фонд»;

- через портал Дія;

- в ЦНАП;

- лично к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориальной общины;

- лично или по почте в сервисные центры Пенсионного фонда на территории Украины.

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