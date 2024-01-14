2,2% киевлян могут остаться без света из-за долгов

28 тысяч жителей столицы задолжали 206 млн. гривен.

Ранее сообщалось, что Кабмин возобновил начисление пени за долги за коммуналку и разрешил прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неуплаты.

Энергетическая компания Yasno, снабжающая электроэнергией Киев, сообщила ситуацию с задолженностью у жителей столицы. Об этом говорится в пресс-службе компании.

Отмечается, что по столице 28 тысяч должников подлежат отключению за долги в сумме 206 млн гривен.

В компании напомнили киевлянам, что если нет возможности погасить долг в полном размере, его можно реструктурировать.

Напомним, в Yasno сообщили, что планируют начать процесс отключения должников от электроэнергии, начиная с 29 января.

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