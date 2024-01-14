Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солдат после ранения отказался вторично форсировать реку Днепр: что решил суд

Суд учел смягчающие обстоятельства и не стал лишать военнослужащего свободы.

Хозяйственный суд сможет взыскать штраф до 121 тысячи грн с должника во время осуществления судебного контроля за исполнением, - Рада готовится принять законопроект

Парламент рассмотрит законопроект 9462, согласно которому в гражданском и хозяйственном судопроизводстве появится институт судебного контроля за исполнением судебных решений.

Общественный совет добропорядочности в декабре грозился выйти из процедуры квалификационного оценивания судей

Координатора и куратора ОСД не устраивало уменьшение количества голосов членов ВККС, необходимых для преодоления негативных выводов ОСД.

Какие проблемы в деятельности НАБУ выявили иностранные эксперты: недостатки в управлении, чрезмерная бюрократия и отчетность, избирательность при расследовании преступлений

Иностранные аудиторы считают, что пришло время реформирования НАБУ, иначе Бюро может ожидать «стагнация» и «падение морального духа».

Минцифры будет заниматься электронной системой обращения алкогольных напитков, сигарет и жидкостей в электронных сигаретах

Кабмин наделил Минцифры новыми полномочиями по обеспечению функционирования электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

  1. В Украине

2,2% киевлян могут остаться без света из-за долгов

11:31, 14 января 2024
28 тысяч жителей столицы задолжали 206 млн. гривен.
2,2% киевлян могут остаться без света из-за долгов
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Ранее сообщалось, что Кабмин возобновил начисление пени за долги за коммуналку и разрешил прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неуплаты. 

Энергетическая компания Yasno, снабжающая электроэнергией Киев, сообщила ситуацию с задолженностью у жителей столицы. Об этом говорится в пресс-службе компании.

Отмечается, что по столице 28 тысяч должников подлежат отключению за долги в сумме 206 млн гривен.

В компании напомнили киевлянам, что если нет возможности погасить долг в полном размере, его можно реструктурировать.

Напомним, в Yasno сообщили, что планируют начать процесс отключения должников от электроэнергии, начиная с 29 января.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євгеній Горовець
    Євгеній Горовець
    перший заступник Міністра юстиції України
  • Алла Макаровець
    Алла Макаровець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Василь Даценко
    Василь Даценко
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області