Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Господарський суд зможе стягнути штраф до 121 тисячі грн з боржника під час здійснення судового контролю за виконанням, - Рада готується прийняти законопроект

Парламент розгляне законопроект 9462, за яким у цивільному та господарському судочинстві з’явиться інститут судового контролю за виконанням судових рішень.

Громадська рада доброчесності у грудні погрожувала вийти з процедури кваліфікаційного оцінювання суддів

Координатора та куратора ГРД не влаштовувало зменшення кількості голосів членів ВККС для подолання негативних висновків ГРД.

Які проблеми в діяльності НАБУ виявили іноземні експерти: недоліки в управлінні, надмірна бюрократія та звітність, вибірковість при розслідуванні злочинів

Іноземні аудитори вважають, що настав час реформування НАБУ, інакше Бюро може очікувати «стагнація» та «падіння морального духу».

Мінцифри буде займатися електронною системою обігу алкогольних напоїв, цигарок та рідин в електронних сигаретах

Кабмін наділив Мінцифри новими повноваженнями щодо забезпечення функціонування електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Зібрані про українців персональні дані будуть зберігати на серверах партнерів за кордоном, на це виділять 100 млн доларів, - нардеп Устінова про Реєстр військовозобов’язаних

Іноземні партнери готові виділити 100 мільйонів доларів на те, аби забезпечити зберігання персональних даних про військовозобов’язаних українців на своїх серверах, - Верховна Рада почала розгляд законопроекту 10062 про збір досьє для прийняття в цілому.

  1. В Україні

2,2% киян можуть залишитись без світла через борги

11:31, 14 січня 2024
28 тисяч жителів столиці заборгували 206 млн гривень.
2,2% киян можуть залишитись без світла через борги
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Раніше ми писали, що Кабмін відновив нарахування пені за борги за комуналку і дозволив припиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їх несплати.

Енергетична компанія Yasno, яка забезпечує електроенергією Київ, повідомила ситуацію з заборгованістю у жителів столиці. Про це йдеться у пресслужбі компанії.

Зазначається, що по столиці 28 тисяч боржників підлягають відключенню за борги сумою 206 млн гривень.

У компанії нагадали киянам, що якщо немає можливості сплатити борг у повному розмірі, його можна реструктурувати.

Нагадаємо, у Yasno повідомляли, що планують розпочати процес відключення боржників від електроенергії починаючи з 29 січня. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євгеній Горовець
    Євгеній Горовець
    перший заступник Міністра юстиції України
  • Алла Макаровець
    Алла Макаровець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Василь Даценко
    Василь Даценко
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області