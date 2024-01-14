2,2% киян можуть залишитись без світла через борги

28 тисяч жителів столиці заборгували 206 млн гривень.

Раніше ми писали, що Кабмін відновив нарахування пені за борги за комуналку і дозволив припиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їх несплати.

Енергетична компанія Yasno, яка забезпечує електроенергією Київ, повідомила ситуацію з заборгованістю у жителів столиці. Про це йдеться у пресслужбі компанії.

Зазначається, що по столиці 28 тисяч боржників підлягають відключенню за борги сумою 206 млн гривень.

У компанії нагадали киянам, що якщо немає можливості сплатити борг у повному розмірі, його можна реструктурувати.

Нагадаємо, у Yasno повідомляли, що планують розпочати процес відключення боржників від електроенергії починаючи з 29 січня.

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