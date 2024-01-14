Які є способи подачі документів на призначення субсидій та пільг: роз’яснення

Документи для призначення субсидій та пільг можна подавати кількома способами.

Фото: tsn.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, які є способи подачі документів на призначення субсидій та пільг.

Документи для призначення субсидій та пільг можна подавати кількома способами:

- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

- мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

- через портал Дія;

- до ЦНАПу;

- особисто до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

- особисто або поштою до сервісних центрів Пенсійного фонду на території України.

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