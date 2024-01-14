Які є способи подачі документів на призначення субсидій та пільг: роз’яснення

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, які є способи подачі документів на призначення субсидій та пільг.
Документи для призначення субсидій та пільг можна подавати кількома способами:
- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
- мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;
- через портал Дія;
- до ЦНАПу;
- особисто до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
- особисто або поштою до сервісних центрів Пенсійного фонду на території України.
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