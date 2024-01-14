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  1. В Украине

Состоял на военном учете и не явился в ТЦК: в Черкассах будут судить уклониста

14:16, 14 января 2024
31-летнему уклонисту теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Состоял на военном учете и не явился в ТЦК: в Черкассах будут судить уклониста
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В Черкассах в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя города по факту уклонения от призыва военной службы во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 31-летний мужчина, будучи пригодным к военной службе и состоя на военном учете, без уважительных причин не явился в Черкасский объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки, хотя был заранее предупрежден о необходимости явки.

«Тем самым он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что в случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд рассмотрел дело военнослужащего, отказавшегося выполнить приказ командира роты о необходимости форсирования реки Днепр для закрепления на плацдарме на Левом берегу Херсонской области.

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