Перевірка набувача права власності на земельні ділянки с/г призначення вимогам законодавства: ключові моменти

Українцям розповіли про ключові моменти нормативних змін щодо перевірки набувача права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення вимогам законодавства.

Фото: agropolit.com

12 березня набрали чинності зміни, внесені постановою Уряду від 1.03.2024 № 239 (далі – постанова № 239) щодо перевірки набувача права власності на земельні ділянки с/г призначення вимогам законодавства.

Про ключові моменти зазначених нормативних змін розповів начальник відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству Міністерство юстиції України Олег Лук’янчиков. Про це повідомив Офіс протидії рейдерству.

Перш за все оглянемо поточне нормативне врегулювання питання набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Статтею 130 Земельного кодексу України (далі – Земельний кодекс) визначені вимоги до набувача права власності на земельні ділянки с/г призначення. Зокрема, передбачено, що таке право можуть набути:

- громадяни України;

- юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади;

- територіальні громади;

- держава.

Право власності на земельні ділянки с/г призначення може також набуватися банками лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет застав.

Відповідно за статті 130 Земельного кодексу до схвалення відповідного рішення на референдумі іноземці, особи без громадянства та юридичні особи, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, які не є громадянами України, не можуть набувати права власності на земельні ділянки с/г призначення.

Також визначено, що за будь-яких умов забороняється набуття права власності на земельні ділянки с/г призначення особами, які належать або належали до терористичних організацій, підсанкційними особами та інші обмеження, перелік яких зазначено в статті 130 Земельного кодексу.

Стаття 130 Земельного кодексу встановлює й певні обмеження до загальної площі земельних ділянок с/г призначення, які можуть перебувати у власності однієї особи (10 000 га на одного громадянина).

Порушення цих вимог є підставою для:

- визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, недійсним;

- конфіскації земельної ділянки.

Відповідна перевірка здійснюється, зокрема, в автоматизованому порядку, у тому числі шляхом інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Перевірка не здійснюється при набутті у власність земельних ділянок с/г призначення площею:

- для ведення садівництва - не більше 0,25 гектара;

- для ведення особистого селянського господарства, розташованих у межах населених пунктів, - не більше 2 гектарів.

У цьому випадку набувач права до вчинення правочину про перехід права власності подає нотаріусу, який посвідчує відповідний правочин, заяву про дотримання зазначених вимог, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально. Копії такої заяви, засвідчені нотаріусом, який посвідчує відповідний правочин, надаються сторонам правочину про перехід права власності на земельну ділянку.

Зазначення набувачем права власності на земельну ділянку недостовірних відомостей у заяві, є підставою для визнання правочину про перехід права власності на земельну ділянку недійсним.

Також слід додати що відповідно до статті 130 Земельного кодексу не допускається набуття права власності на земельні ділянки с/г призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.

Продаж земельних ділянок с/г призначення державної і комунальної власності забороняється.

Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки с/г призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу, затверджено постановою КМУ від 16.06.2021 № 637 (далі – Порядок здійснення перевірки), в яку наразі внесені зміни.

Порядком здійснення перевірки встановлено, що така перевірка, зокрема стосовно обмежень щодо загальної площі земельних ділянок с/г призначення, які вправі набувати у власність одна особа, проводиться нотаріусом.

І якщо раніше було визначено лише, що перевірка набувача проводиться до посвідчення нотаріусом правочину про відчуження земельної ділянки с/г призначення, то тепер доповнено що перевірка проводиться і до засвідчення нотаріусом справжності підпису на акті приймання-передачі або іншому документі, що підтверджує факт передачі земельної ділянки с/г призначення у власність юридичної особи як внесок до статутного капіталу; фізичної або юридичної особи у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи.

Порядком здійснення перевірки окрім іншого передбачено, що за її результатами нотаріус складає протокол проведення перевірки набувача за встановленою формою. І якщо раніше передбачалось що протокол має містити назву правочину, за посвідченням якого звернувся набувач, то тепер уточнено, що у протоколі зазначається назва нотаріальної дії, за вчиненням якої звернувся набувач.

Постановою № 239 внесені зміни і до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 № 1127 (далі – Порядок № 1127).

Як відомо, пункт 48 Порядку № 1127 визначає перелік документів, які подаються для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо). Для такої реєстрації подаються:

- документ, що посвідчує право власності особи на майно, яке передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в ДРРП);

- акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна, підписаний власником (співвласниками) та особою, що діє від імені відповідної юридичної особи. Якщо майно відповідно до законну належить на праві спільної сумісної власності подружжю, в т.ч. колишньому, акт приймання-передачі підписується кожним з подружжя;

- рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою);

- письмова згода суб’єкта переважного права купівлі земельної ділянки с/г призначення у випадках, передбачених законом.

При цьому справжність підписів на зазначених акті, рішенні та згоді засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат».

Відповідно постанови № 239 до цього переліку документів додається протокол проведення перевірки набувача земельної ділянки с/г призначення (у разі передачі такої земельної ділянки).

Також у пункті 49 Порядку № 1127, яким визначено перелік документів, що подаються для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи також додано обов’язок подавати протокол проведення перевірки набувача земельної ділянки с/г призначення (у разі передачі земельної ділянки с/г призначення).

Крім того додано, що справжність підписів на письмовій заяві фізичних чи юридичних осіб, яким передано нерухоме майно юридичної особи, що припиняється, про розподіл між ними такого майна засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат».

Водночас відповідно постанови № 239 у порядку пункту 50 Порядку 1127 більше не реєструються права на земельні ділянки с/г призначення.

Підсумовуючи зауважимо що постановою № 239 доповнено підстави проведення перевірки набувача права власності на земельні ділянки с/г призначення вимогам статті 130 Земельного кодексу, уточнено зміст протоколу за результатом проведення такої перевірки та додано цей протокол до переліку документів, що подаються для державної реєстрації у порядку пп. 48, 49 Порядку 1127».

Надаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд вніс зміни до Типового договору оренди землі.

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