В Одесі опалювальний сезон завершиться у квітні

Через складну ситуацію в енергетиці, в Одесі вирішили завершити опалювальний сезон 7 квітня.

В Одесі опалювальний сезон завершиться 7 квітня. Про це повідомила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова.

Таке рішення прийняли, врахувавши температурні показники та складну ситуацію в енергетиці через російські атаки, зазначила директорка КП "ТмО".

Нагадаємо, що цього місяця росія знову почала обстрілювати енергетичні об’єкти в Україні, внаслідок чого в деяких областях вводять графіки відключень світла. Однією з таких областей є Одещина. Щодня місто та область страждають від шахедних та ракетних обстрілів.

Сьогодні, 28 березня, в Одесі скасували графіки відключення.

Дуже важка ситуація з енергетикою у Харкові. Міська влада Харкова вирішила передчасно завершити опалювальний сезон в зв'язку з необхідністю зменшення навантаження на енергосистему.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що опалювальний сезон у столиці планують завершити до кінця березня.

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