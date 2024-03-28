В Одессе отопительный сезон завершится в апреле

Из-за сложной ситуации в энергетике, в Одессе решили завершить отопительный сезон 7 апреля.

В Одессе отопительный сезон завершится 7 апреля. Об этом сообщила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

Такое решение приняли, учитывая температурные показатели и сложную ситуацию в энергетике из-за российских атак, отметила директор КП "ТгО".

Напомним, что в этом месяце рф снова начала обстреливать энергетические объекты в Украине, в результате чего в некоторых областях вводят графики отключений света. Одной из таких областей является Одесщина. Каждый день город и область страдают от шахидных и ракетных обстрелов.

Сегодня, 28 марта, в Одессе отменены графики отключения.

Очень трудная ситуация с энергетикой в Харькове. Городские власти Харькова решили преждевременно завершить отопительный сезон в связи с необходимостью уменьшения нагрузки на энергосистему.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отопительный сезон в столице планируют завершить до конца марта.

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