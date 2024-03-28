У Києві під час руху загорівся трамвай з пасажирами, відео

У Дарницькому районі столиці спалахнув трамвай.

У четвер, 28 березня, у Києві під час руху загорівся трамвай з пасажирами. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та опублікували відео інциденту.

Зазначається, що інцидент стався у Дарницькому районі. На щастя обійшлося без потерпілих.

Як видно на відео, з-під транспортного засобу йшов білий дим.

Раніше ми писали, що у Києві через зіткнення з автівкою загорівся мопед.

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