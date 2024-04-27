Як подати заяву на реєстрацію шлюбу через Дію: інструкція

Подача заяви займе не більше 10 хвилин вашого часу.

Українці можуть подати заяву на реестрацію шлюбу онлайн на порталі «Дія». Алгоритм дій нагадав Кабінет міністрів України.

Як скористатися послугою?

зареєструватися або авторизуватися на порталі «Дія» за посиланням;

перейти до розділу «Сім'я» та обрати послугу «Заява про шлюб». Далі необхідно зробити наступне:

натисніть «Подати заяву»; оберіть час та місце реєстрації, тип церемонії, весільні обряди та інші додаткові послуги.

Особові дані

Для чоловіка та жінки необхідно заповнити особові дані:

місце народження;

місце проживання;

відношення до військової служби;

документ, що посвідчує особу;

сімейний стан (у шлюбі не перебував/-ла, шлюб припинено, вдова/вдівець).

Сплата послуги

Вартість - від 0,85 грн до 1649,85 грн (залежно від обраних послуг та дня реєстрації шлюбу).

Підпис заяви

Останнє - необхідно підписати заяву електронним підписом або Дія. Підпис. Після цього заява відправиться до вашого партнера на підписання. Сповіщення про це надійде у розділ «Зверніть увагу» у кабінеті громадянина другого з подружжя на порталі «Дія» та на електронну пошту, що була вказана серед даних партнера.

Протягом одного робочого дня відділ Державної реєстрації актів цивільного стану громадян, що вказаний у заяві, опрацює її та надійшле результат розгляду на електронну пошту заявнику. А статус заяви завжди можна переглянути в кабінеті громадянина у розділі «Послуги» – «Замовлені послуги».

«Далі ви повинні з'явитися у відділ Державної реєстрації актів цивільного стану громадян у призначений день для реєстрації шлюбу», - зазначають фахівці.

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