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Як подати заяву на реєстрацію шлюбу через Дію: інструкція

12:47, 27 квітня 2024
Подача заяви займе не більше 10 хвилин вашого часу.
Як подати заяву на реєстрацію шлюбу через Дію: інструкція
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Українці можуть подати заяву на реестрацію шлюбу онлайн на порталі «Дія». Алгоритм дій нагадав Кабінет міністрів України.

Як скористатися послугою?

  • зареєструватися або авторизуватися на порталі «Дія» за посиланням;
  • перейти до розділу «Сім'я» та обрати послугу «Заява про шлюб». Далі необхідно зробити наступне:
  1. натисніть «Подати заяву»;
  2. оберіть час та місце реєстрації, тип церемонії, весільні обряди та інші додаткові послуги.

Особові дані

Для чоловіка та жінки необхідно заповнити особові дані:

  • місце народження;
  • місце проживання;
  • відношення до військової служби;
  • документ, що посвідчує особу;
  • сімейний стан (у шлюбі не перебував/-ла, шлюб припинено, вдова/вдівець).

Сплата послуги

Вартість - від 0,85 грн до 1649,85 грн (залежно від обраних послуг та дня реєстрації шлюбу).

Підпис заяви

Останнє - необхідно підписати заяву електронним підписом або Дія. Підпис. Після цього заява відправиться до вашого партнера на підписання. Сповіщення про це надійде у розділ «Зверніть увагу» у кабінеті громадянина другого з подружжя на порталі «Дія» та на електронну пошту, що була вказана серед даних партнера.

Протягом одного робочого дня відділ Державної реєстрації актів цивільного стану громадян, що вказаний у заяві, опрацює її та надійшле результат розгляду на електронну пошту заявнику. А статус заяви завжди можна переглянути в кабінеті громадянина у розділі «Послуги» – «Замовлені послуги».

«Далі ви повинні з'явитися у відділ Державної реєстрації актів цивільного стану громадян у призначений день для реєстрації шлюбу», - зазначають фахівці.

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