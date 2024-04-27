Как подать заявление на регистрацию брака через Дію: инструкция

Подача заявления займет не больше 10 минут вашего времени.

Украинцы могут подать заявление на регистрацию брака онлайн на портале «Дія». Алгоритм действий напомнил Кабинет Министров Украины.

Как пользоваться услугой?

зарегистрироваться или авторизоваться на портале «Дія» по ссылке;

перейти в раздел «Семья» и выбрать услугу «Заявление о браке». Далее необходимо сделать следующее:

нажмите «Подать заявление»;

выберите время и место регистрации, тип церемонии, свадебные таинства и другие дополнительные услуги.

Личные данные

Для мужчины и женщины необходимо заполнить личные данные:

место рождения;

место жительства;

отношение к военной службе;

документ, удостоверяющий личность;

семейное положение (в браке не состояло/-ла, брак прекращен, вдова/вдовец).

Оплата услуги

Стоимость – от 0,85 грн до 1649,85 грн (в зависимости от выбранных услуг и дня регистрации брака).

Подпись заявления

Последнее – необходимо подписать заявление электронной подписью или Дія.Підпис. После этого заявление отправится к вашему партнеру на подписание. Уведомление об этом поступит в раздел «Обратите внимание» в кабинете гражданина второго супруга на портале «Дія» и на электронную почту, указанную среди данных партнера.

В течение одного рабочего дня отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния граждан, указанный в заявлении, проработает его и придет к результату рассмотрения на электронную почту заявителю. А статус заявления всегда можно посмотреть в кабинете гражданина в разделе «Услуги» – «Заказные услуги».

«Далее вы должны явиться в отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния граждан в назначенный день для регистрации брака», - отмечают специалисты.

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