Как подать заявление на регистрацию брака через Дію: инструкция

Украинцы могут подать заявление на регистрацию брака онлайн на портале «Дія». Алгоритм действий напомнил Кабинет Министров Украины.
Как пользоваться услугой?
Личные данные
Для мужчины и женщины необходимо заполнить личные данные:
Оплата услуги
Стоимость – от 0,85 грн до 1649,85 грн (в зависимости от выбранных услуг и дня регистрации брака).
Подпись заявления
Последнее – необходимо подписать заявление электронной подписью или Дія.Підпис. После этого заявление отправится к вашему партнеру на подписание. Уведомление об этом поступит в раздел «Обратите внимание» в кабинете гражданина второго супруга на портале «Дія» и на электронную почту, указанную среди данных партнера.
В течение одного рабочего дня отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния граждан, указанный в заявлении, проработает его и придет к результату рассмотрения на электронную почту заявителю. А статус заявления всегда можно посмотреть в кабинете гражданина в разделе «Услуги» – «Заказные услуги».
«Далее вы должны явиться в отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния граждан в назначенный день для регистрации брака», - отмечают специалисты.
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