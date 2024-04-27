В каком случае работника не получится уволить за прогул работы

Отсутствие работника без уважительной причины на работе в течение рабочего дня или более трех часов непрерывно или суммарно в течение рабочего дня считается прогулом. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам труда.
Не может считаться прогулом отсутствие работника не на предприятии, а на рабочем месте. Если работник не оставил месторасположения предприятия, его нельзя уволить за прогул. К такому работнику могут быть применены другие виды дисциплинарного или общественного взыскания или влияния, пояснили там.
Прогулом без уважительных причин считается:
В системе бесплатной юридической помощи добавили, что в случае прогула, в частности отсутствия на работе более 3 часов в течение рабочего дня без уважительных причин, работодатель может разорвать:
Прогул – это нарушение трудовой дисциплины, за его совершение работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности и подвергнут взысканию в виде выговора или увольнения.
Уволить работника за прогул можно непосредственно после совершения прогула, но:
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