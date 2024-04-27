В каком случае работника не получится уволить за прогул работы

При каких обстоятельствах отсутствие работника на работе будет считаться прогулом – объяснение.

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Отсутствие работника без уважительной причины на работе в течение рабочего дня или более трех часов непрерывно или суммарно в течение рабочего дня считается прогулом. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам труда.

Не может считаться прогулом отсутствие работника не на предприятии, а на рабочем месте. Если работник не оставил месторасположения предприятия, его нельзя уволить за прогул. К такому работнику могут быть применены другие виды дисциплинарного или общественного взыскания или влияния, пояснили там.

Прогулом без уважительных причин считается:

оставление работы без соответствующего предупреждения работодателя в установленном порядке о расторжении трудового договора или оставлении работы до истечения срока предупреждения без согласия на это работодателя, если такой договор заключен на неопределенный срок;

оставление без уважительных причин лицом, с которым заключен срочный трудовой договор, работы до истечения срока трудового договора;

самовольное оставление молодым специалистом (молодым рабочим) работы, на которую его направили после окончания соответствующего учебного заведения, до истечения срока обязательной отработки;

самовольное использование без согласования с работодателем дней отгулов, очередного отпуска и т.д.

В системе бесплатной юридической помощи добавили, что в случае прогула, в частности отсутствия на работе более 3 часов в течение рабочего дня без уважительных причин, работодатель может разорвать:

трудовой договор, заключенный на неопределенный срок;

срочный трудовой договор до истечения срока его действия.

Прогул – это нарушение трудовой дисциплины, за его совершение работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности и подвергнут взысканию в виде выговора или увольнения.

Уволить работника за прогул можно непосредственно после совершения прогула, но:

не позднее месяца после обнаружения этого прогула;

не позднее шести месяцев с даты совершения прогула;

не позднее одного месяца со дня получения согласия профсоюзного органа на увольнение.

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