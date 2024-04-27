У якому випадку працівника не вийде звільнити за прогул роботи

За яких обставин відсутність працівника на роботі вважатиметься прогулом – пояснення.

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Відсутність працівника без поважних причин на роботі протягом робочого дня або більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня вважається прогулом. Про це повідомили у Держслужбі України з питань праці.

Не може вважатися прогулом відсутність працівника не на підприємстві, а на робочому місці. Якщо працівник не залишив місця розташування підприємства, його не можна звільнити за прогул. До такого працівника можуть застосовуватися інші види дисциплінарного або громадського стягнення чи впливу, пояснили там.

Прогулом без поважних причин вважається:

полишення роботи без відповідного попередження роботодавця в установленому порядку про розірвання трудового договору або залишення роботи до закінчення строку попередження без згоди на це роботодавця, якщо такий договір укладено на невизначений строк;

залишення без поважних причин особою, з якою укладено строковий трудовий договір, роботи до закінчення строку трудового договору;

самовільне залишення молодим спеціалістом (молодим робітником) роботи, на яку його направили після закінчення відповідного навчального закладу, до закінчення строку обов’язкового відпрацювання;

самовільне використання без погодження з роботодавцем днів відгулів, чергової відпустки тощо.

У системі безоплатної правничої допомоги додали, що у випадку прогулу, зокрема відсутності на роботі більше 3 годин протягом робочого дня без поважних причин, роботодавець може розірвати:

трудовий договір, укладений на невизначений строк;

строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності.

Прогул — це порушення трудової дисципліни, за його вчинення працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності та підданий стягненню у вигляді догани або звільнення.

Звільнити працівника за прогул можна безпосередньо після здійснення прогулу, але:

не пізніше місяця після виявлення цього прогулу;

не пізніше шести місяців з дати здійснення прогулу;

не пізніше одного місяця з дня отримання згоди профспілкового органу на звільнення.

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