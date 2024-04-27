У якому випадку працівника не вийде звільнити за прогул роботи

Відсутність працівника без поважних причин на роботі протягом робочого дня або більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня вважається прогулом. Про це повідомили у Держслужбі України з питань праці.
Не може вважатися прогулом відсутність працівника не на підприємстві, а на робочому місці. Якщо працівник не залишив місця розташування підприємства, його не можна звільнити за прогул. До такого працівника можуть застосовуватися інші види дисциплінарного або громадського стягнення чи впливу, пояснили там.
Прогулом без поважних причин вважається:
У системі безоплатної правничої допомоги додали, що у випадку прогулу, зокрема відсутності на роботі більше 3 годин протягом робочого дня без поважних причин, роботодавець може розірвати:
Прогул — це порушення трудової дисципліни, за його вчинення працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності та підданий стягненню у вигляді догани або звільнення.
Звільнити працівника за прогул можна безпосередньо після здійснення прогулу, але:
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