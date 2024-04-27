На Буковині оголосили підозру керівнику підприємства, яке не сплатило 11 млн грн податків

За даними прокуратури, керівник компанії при будівництві та першій здачі житла ухилився від сплати податку на додану вартість.

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Керівнику чернівецького підприємства-забудовника оголосили підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Підприємство не сплатило 11 мільйонів податку за здане житло, повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, після здачі в експлуатацію новобудови у Чернівцях керівник житлово-будівельного кооперативу умисно не зареєструвався платником податку на додану вартість.

Встановлено, що з лютого 2022 року по березень 2023 року він передав власникам понад 125 квартир, а також частину нежитлових приміщень, загальною вартістю понад 54 млн грн, не сплативши при цьому майже 11 млн грн податків.

На майно підозрюваного накладено арешт. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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